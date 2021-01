Che fine fa Tokyo ne La casa di carta? Come potrebbe finire la serie

Uno dei prodotti più attesi nel corso dei prossimi mesi è di certo la quinta e ultima parte de La casa di carta, serie che ha saputo coinvolgere un grande numero di fan nelle incredibili e folli rapine del Professore e della sua banda. Nell'attesa di scoprire cosa vedremo nel finale della serie, oggi parleremo di una delle protagoniste dello show.

Abbiamo già dedicato al prodotto spagnolo targato Netflix una serie di notizie FAQ e approfondimenti, come per esempio un focus sulle migliori scene con il Professore come protagonista ne La casa di carta, o anche una classifica dei membri della banda de La casa de papel dal peggiore al migliore. Inoltre, abbiamo visto insieme quante visualizzazioni abbia fatto LCDP su Netflix, constatandone il numero astronomico. Oggi, invece, vogliamo parlare del destino di uno dei personaggi più controversi, ma amati, dell'intero show, ovvero Tokyo (interpretata dalla splendida Ursula Corbero). Che cosa le è successo nel corso della quarta parte della serie La casa de papel? Quale sarà il suo destino?

La storia di Tokyo ne LCDP4

Il personaggio di Tokyo ha dovuto fare i conti, nella quarta parte dello show, con il perfido e spietato Gandia (José Manuel Poga), responsabile dell'omicidio di Nairobi e che, non contento, ha rinchiuso la nostra eroina nella ormai famigerata panic-room per buona parte degli episodi del quarto ciclo. Dopo aver temuto più di una volta per il destino della rapinatrice il cui vero nome è Silene Oliveira, la ragazza riesce a tramortire Gandia (che aveva chiesto a Tokyo un aiuto per curare le sue ferite) e a uscire dall'incubo nella quale era entrata, giusto in tempo per mettere in atto il Piano Parigi.

Il destino di Tokyo nella quinta parte de La casa de papel

Difficile immaginare cosa potrà succedere in futuro alla bella rapinatrice. Di sicuro, sappiamo che il suo carattere coraggioso, ma avventato, l'ha messa più di una volta nei guai. La sua prontezza di riflessi, l'aiuto del Professore (Álvaro Morte) e un pizzico di fortuna l'hanno sempre aiutata sinora, ma sarà ancora così? Non ci resta che scoprirlo in futuro.

Mentre vi lasciamo al sexy post su Instagram di Ursula Corbero de La casa di carta per salutare il 2020, la palla passa ora a voi: vi ricordavate cos'era successo a Tokyo nel corso della quarta parte de La casa di carta? Cosa credete potrà succederle in futuro? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!