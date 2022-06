Tokyo Vice 2: HBO rinnova il crime con Ansel Elgort e Ken Watanabe

Tratta dall'omonimo libro di memorie di Jake Adelstein, Tokyo Vice vede Ansel Elgort (West Side Story) vestire i panni del giornalista che indagò su un pestaggio operato dalla polizia di Tokyo alla fine degli Anni '90. Rinnovata da HBo per una seconda stagione, conta anche sul volto di Ken Watanabe e sul regista Michael Mann.

Serie fra Oriente e Occidente, fra giornalismo investigativo e sobborghi nipponici, quella creta a da J.T. Rogers a partire dal crime memoir del giornalista Adelstein che investigò su un caso di violenza da parte delle forze dell’ordine nella capitale del Giappone. A interpretare il protagonista il giovane Ansel Elgort, passato alla ribalta come protagonista di Baby Driver e nuovamente nel recente remake di West Side Story per la regia di Stephen Spielberg. Nonostante l’ispirazione da un romanzo autoconclusivo, HBO deve aver trovato nuovo materiale o non esaurito del tutto il precedente, per poter annunciare una seconda stagione dello show.



Quando arrivò, uno dei contributi più preziosi – oltre un cast dalla provenienza geografica completamente eterogenea – fu la regia del pilota da parte di Michael Mann, regista di Heat – La sfida a bordo anche come produttore esecutivo, mentre si trova anche impegnato sulla produzione di Ferrari. Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, commenta così il rinnovo: “Non potremmo essere più entusiasti di portare i fan appassionati dello show in un'altra stagione per continuare questa storia poliziesca intrigante e piena di suspance ambientata in una delle città più vivaci e belle del mondo".



Grande eccitazione ovviamente anche da parte del creatore J.T. Rogers, che ha commentato: "Scrivere e poi realizzare la prima stagione di Tokyo Vice con questo straordinario gruppo di artisti è stata un'esperienza impareggiabile. Quindi sono al settimo cielo alla notizia che possiamo andare avanti. Non vedo l'ora di tornare a lavorare a Tokyo con il nostro fantastico cast e la nostra troupe. Restate sintonizzati: ci sono colpi di scena nella storia a venire!”. Se non avete ancora recuperato la prima stagione e le parole delle maestranze non vi hanno ancora convinto, ecco i numeri di ascolti di Tokyo Vice, nella speranza che anche questa seconda stagione ne sia all’altezza. Quanti di voi l’hanno vista? Ditecelo nei commenti!