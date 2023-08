Tokyo Vice 2: quando esce in Italia e dove vedere in streaming la serie di Michael Mann?

HBO ha ufficialmente rinnovato Tokyo Vice per una seconda stagione circa un anno fa, ma da allora ci sono stati pochissimi aggiornamenti sull'acclamata serie tv thriller prodotta e co-diretta da Michael Mann.

Se siete fan della prima stagione e non vedete l'ora dei prossimi episodi, vi segnaliamo che, al momento della stesura di questo articolo, Tokyo Vice 2 non ha ancora una data d'uscita e anche se è ancora possibile che HBO decida di lanciare la nuova stagione entro la fine del 2023 è molto probabile che bisognerà aspettare il 2024 per il ritorno della messa in onda della serie.

Tuttavia abbiamo anche delle buone notizie per voi: va specificato infatti che la produzione di tutte le nuove puntate di Tokyo Vice è stata ufficialmente completata prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG, e il team creativo sta approfittando di questa 'pausa' per terminare la post-produzione. Ciò vuol dire che, una volta che gli scioperi saranno definitivamente terminati e l'industria cinematografica di Hollywood sarà tornata alla normalità, HBO sarà in grado di pubblicare la nuova stagione di Tokyo Vice quando vorrà, a seconda delle esigenze del proprio palinsesto. La prima stagione aveva debuttato ad aprile 2022 negli USA ottenendo ottimi ascolti, quindi HBO potrebbe voler riproporre Tokyo Vice 2 per aprile 2024.

Per quanto riguarda il passaggio in Italia, invece, vi ricordiamo che Tokyo Vice è disponibile su Paramount+ nel nostro paese, dunque chi aspetta con ansia la seconda stagione farà bene a munirsi di un abbonamento alla piattaforma.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti sulla serie.