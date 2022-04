Tokyo Vice, ennesimo successo per HBO Max: la serie di Michael Mann nella top10 on demand!

Il trailer di Tokyo Vice, la nuova serie con Michael Mann produttore esecutivo e regista del pilot, aveva promesso atmosfere crime ultra-realistiche che evidentemente hanno conquistato gli spettatori, dato che la serie si è dimostrata l'ennesimo successo per la piattaforma HBO Max negli USA.

Nella nuova serie di dati settimanali forniti da Parrot Analytics, per la settimana dal 9 al 15 aprile Tokyo Vice di HBO Max ha dimostrato di essere il nuovo grande vincitore: da quando è stato presentato in anteprima il 7 aprile, infatti, la domanda per il thriller poliziesco è aumentata fino a 18,5 volte alla media, secondo i dati di Parrot Analytics, che tengono conto dei dati della ricerca sui consumatori, dello streaming, dei download e dei social media.

Nel frattempo, le prime tre posizioni rimangono invariate rispetto alla scorsa settimana: Our Flag Means Death, sempre di HBO Max, continua a mostrare una sorprendente capacità di ascolto dopo il suo finale, poiché la domanda per lo spettacolo è circa 40 volte quella della media; Moon Knight di Disney Plus sta lottando per guadagnare ulteriore terreno poiché la sua domanda è sostanzialmente in stallo dalla scorsa settimana, anche se tutte le altre serie Marvel live-action di Disney+ avevano raggiunto un punteggio di 40 volte superiore alla media a questo punto della loro stagione, un traguardo che lo show con Oscar Isaac deve ancora raggiungere.

Apple TV+ e HBO/HBO Max hanno ciascuna tre serie tra le prime 10 questa settimana, dato che mostra come queste piattaforme stiano attualmente dominando l'elenco delle nuove serie da non perdere con un'ampia gamma di contenuti che attraggono un pubblico diversificato: Pachinko è tornato tra i primi 10 questa settimana dopo essere uscito dalla classifica la scorsa settimana, unendosi alle altre serie di Apple TV+ WeCrashed e Severance.