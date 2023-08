Che fine ha fatto Tokyo Vice? Finalmente grosse novità sulla serie tv di Michael Mann

Mentre è arrivata la conferma che Ferrari di Michael Mann sarà svincolato dagli scioperi SAG in vista del debutto al Festival di Venezia 2023, in un nuovo report di Variety emergono anche grosse novità su Tokyo Vice 2.

Come ricorderete, HBO Max aveva annunciato una seconda stagione di Tokyo Vice a giugno 2022, ovvero più di un anno fa, ma da allora gli aggiornamenti sullo stato dei lavori sono stati praticamente inesistenti: finalmente però qualcosa si muove dietro le quinte, e grazie a Variety apprendiamo che le riprese di Tokyo Vice 2 sono state completate prima dell'inizio degli scioperi, con la post-produzione già avviata.

Il produttore della serie Alex Boden ha dichiarato: "Tutte le persone coinvolte sono molto orgogliose del lavoro che abbiamo svolto per questa serie tv unica: gli sceneggiatori, ovviamente, ma anche gli attori, abbiamo Ansel Elgort e Rachel Keller, che hanno entrambi dedicato molto tempo ed energia all'apprendimento del giapponese e ora parlano davvero bene la lingua. Quindi sarebbe un peccato avere qualsiasi tipo di promozione senza poter celebrare quel tipo di impegno".

Tokyo Vice 2 non ha ancora una data d'uscita su Max, e probabilmente bisognerà aspettare la fine degli scioperi per saperne di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che la prima stagione della serie co-creata e co-prodotta da Michael Mann - che ha anche diretto l'episodio pilota - è disponibile in Italia in esclusiva su Paramount+.