Tokyo Vice: Michael Mann sarà il regista della serie

I nomi che circolano attorno alla serie TV ispirata al libro omonimo scritto da Jake Adelstein sono molto importanti. Dopo aver rivela la presenza di Ken Watanabe in Tokyo Vice, il network statunitense HBO ha annunciato che il pilot dello show sarà diretto da Michael Mann.

Il produttore di "Miami Vice" darà quindi alla prima puntata il suo celebre stile registico, permettendo agli spettatori di immergersi nel complicato mondo criminale descritto dalla penna dell'autore statunitense. Ansel Engort sarà il protagonista di Tokyo Vice, interpreterà la parte di un giovane giornalista che entrerà a far parte della polizia presente nella capitale giapponese, scoprendo così la corruzione presente all'interno. Ecco la sinossi condivisa da HBO: "La serie racconta il viaggio giornaliero di Jake, mentre si immerge nelle strade illuminate dai neon di Tokyo, dove nulla, e nessuno, è veramente ciò che sembra". L'attore presente in "L'Ultimo Samurai" sarà invece l'interprete di Hiroto Katagiri, detective che aiuterà Jake a muoversi all'interno della società giapponese e fornirà una mano indispensabile per le indagini del giornalista.

Michael Mann sarà anche il produttore esecutivo, insieme a J.T. Rogers, John Lesher, Emily Gerson Saines e Destin Daniel Cretton. La serie sarà presente nel catalogo del servizio streaming HBO Max, ma ancora non conosciamo la data di uscita.