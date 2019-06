Tokyo Vice, la nuova serie di Warner Media con Ansel Elgort

Tokyo Vice, nuovo show per il servizio streaming in uscita a breve, avrà come protagonista Ansel Elgort che quest'anno vedremo spesso sul grande e piccolo schermo.

La star di Fault in Our Stars e Baby Driver, Ansel Elgort, farà il suo debutto come protagonista nella serie di WarnerMedia, Tokyo Vice, un crime-drama di 10 episodi. Questo nuovo servizio di streaming attualmente non ha ancora un nome definito. Lo show, basato sul libro di memorie di Jake Adelstein dal titolo omonimo, è stato scritto per la TV dal vincitore del Tony Award J.T. Rogers, diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Short Term 12 e Glass Castle. Oltre ad attore principale, Elgort sarà anche produttore esecutivo insieme a John Lesher e Emily Gerson Saines.

Tokyo Vice seguirà l'apparentemente tranquilla vita quotidiana di Jake (Elgort) in una soffocante Tokyo, dove nulla e nessuno è veramente cosa o chi sembra di essere. Il protagonista Jake Adelstein è un giornalista americano che si insinua nella squadra della polizia di Tokyo per rivelarne la corruzione. Ispirata alla reale vicenda di Adelstein, dei suoi anni come primo reporter non giapponese in uno dei più famosi giornali del Giappone. Farà la scoperta di una criminalità feroce e nascosta, in agguato sotto la superficie della città, tra cui il traffico di esseri umani, l'omicidio e le bande Yakuza, fino ad arrivare ad uno scandalo così grande da mettere in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia.

Ansel Elgort è stato visto per l'ultima volta sul grande schermo nel 2018 in Jonathan and Billionaire Boys Club, e apparirà accanto a Nicole Kidman, Finn Wolfhard e Sarah Paulson in The Goldfinch. Ha in programma di interpretare Tony nel remake di West Side Story di Steven Spielberg insieme a Rachel Zegler, Brian D'Arcy James e la star originale Rita Moreno, che dovrebbe uscire quest'estate. Ha anche recitato accanto alle star Jake Gyllenhaal e Zendaya nel thriller Finest Kind di Brian Helgeland.

Il servizio di streaming di WarnerMedia farà il suo debutto nell'autunno 2019. Tokyo Vice è il secondo programma televisivo realizzato per la piattaforma dopo Love Life, una serie antologica romantica prodotta da Anna Kendrick e Paul Feig. Il costo della piattaforma sarà su una fascia più alta rispetto ai suoi concorrenti, ma si aggiungerà a HBO e Cinemax insieme alle proprietà Warner e alle nuove produzioni.