Tokyo Vice, il trailer della serie crime HBO Max con Michael Mann alla regia

Dopo il recente annuncio della data d'uscita di Tokyo Vice, HBO Max ha finalmente diffuso il trailer ufficiale di Tokyo Vice, la serie crime con Ansel Elgort nei panni di Jake Adelstein, un giornalista americano infiltrato nella corrotta polizia della capitale giapponese.

Lo show è ispirato alla vera storia di Adelstein e del suo passato da reporter straniero in una delle più celebri testate nipponiche negli anni '90, alla scoperta del sottobosco criminale della metropoli, tra gli omicidi e i traffici loschi della Yakuza, la mafia giapponese.

Insieme a Elgort, fanno parte del cast di Tokyo Vice anche Ken Watanabe, Rachel Keller, Ella Rumpf e Rinko Kikuchi voluta dal regista di Tokyo Vice, Michael Mann.

Lo show segna l'atteso ritorno di Mann alla regia, dopo l'uscita (ormai datata 2015) del thriller Blackhat con Chris Hemsworth. Mann ha una lunga esperienza da regista e produttore di serie tv e film thriller e crime, tanto da essere considerato uno dei maestri del genere.

Tokyo Vice fu annunciata nel 2019, prima ancora del lancio del servizio di streaming HBO Max: oltre a esserne protagonista, Elgort è anche produttore esecutivo dello show insieme a Watanabe, Mann, J.T. Rogers, John Lesher, Emily Gerson Saines e Destin Daniel Cretton, nonché allo stesso Adelstein, che ha raccontato la sua storia nel 2009, nel libro Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan.

I primi tre episodi di Tokyo Vice debutteranno il 7 aprile in streaming su HBO Max. A seguire, ogni giovedì usciranno 2 nuove puntate, fino al finale di stagione atteso il 28 aprile, per un totale di 8 episodi complessivi.