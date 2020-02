Tom Baker riprenderà il ruolo del Curatore nell'audio drama di Doctor Who

Per tutti i fan di Doctor Who, Tom Baker sarà sempre il Quarto Dottore, con il suo cappello nero e la sua iconica sciarpa multicolore. Ma nello speciale per i 50 anni della serie, Baker è apparso in un'altra veste, una che riprenderà anche per un altro progetto.

Big Finish ha infatti annunciato una raccolta di quattro racconti intitolata Doctor Who: Stranded, in cui appariranno anche Paul McGann nei panni dell'Ottavo Dottore e il Tom Price di Torchwood.

E, nell'audio drama, tornerà anche Il Curatore, ovvero il personaggio interpretato da Baker ne Il Giorno del Dottore.



Nello speciale, era praticamente implicita la sua vera identità, vista anche la conversazione con l'Undicesimo Dottore (Matt Smith) che vi riproponiamo anche qui nell'articolo, e ora...

"Chi avrebbe pensato che una scena così breve, scritta per me anni fa, avrebbe avuto ripercussioni così tanto tempo dopo? Parecchi fan erano curiosi, e ora ecco che stiamo facendo qualcos'altro con lui" ha affermato Baker.



La sinossi dell'episodio dell'audio drama in cui compare l'attore recita: "Il TARDIS non c'è più. Finito chissà dove nello spazio e nel tempo, il Dottore, Liv e Helen cercano rifugio a Baker Street. Ma la casa è cambiata: ora hanno dei vicini - non tutti così accoglienti. E qualcuno ha un preoccupante messaggio dal futuro".