Tom Cavanagh è Pariah nell'immagine di Crisi sulle Terre Infinite

DC Television e The CW hanno pubblicato la prima immagine della star di The Flash, Tom Cavanagh, nel ruolo di Pariah in Crisi sulle Terre Infinite. Lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, aveva svelato il ruolo di Cavanagh nel crossover all'ultimo San Diego Comic-Con, spiegando bene il tipo di coinvolgimento dell'attore nel progetto.

"Come parte del crossover Crisi sulle Terre Infinite, Tom non solo interpreterà i due personaggi che abbiamo visto sin qui, ma interpreterà anche Pariah. Lavora per l'anti-Monitor...nella miniserie originale Pariah è molto importante per l'Anti-Multiverso. Per Tom interpretare un personaggio così importante...potrà solo emozionare".

Inoltre il nuovo ruolo di Cavanagh, come affermato da Wallace, porterà ad una svolta molto grande in vista della Crisi che vedremo nel crossover.



Crisi sulle Terre Infinite riunisce il cast di Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman per un evento della durata di cinque episodi, tre trasmessi a dicembre e gli ultimi due a gennaio.

Il titolo dello show prende spunto dalla maxi-serie evento della DC Comics del 1985 che riscrisse la continuity della DC. Crisi sulle Terre Infinite segnerà anche la fine di un'era televisiva che ha dato vita ad una moltitudine di show tra DC Comics e The CW.

Nello show potrebbero apparire anche i Titans mentre sul set è stato avvistato Robert Wuhl, interprete di Alexander Knox in Batman di Tim Burton.