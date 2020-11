Tom Cruise torna a Roma per le riprese di Mission: Impossible 7, eccolo a bordo di una 500

Dopo aver salutato Venezia promettendo un grande ruolo del capoluogo veneto nel film, Christopher McQuarrie e Tom Cruise sono tornati a Roma per continuare le riprese di Mission: Impossible 7.

Come anticipato da una foto condivisa dal regista e poi confermato dalle immagini emerse in rete nelle ultime ore, Cruise in questi giorni è stato impegnato con le riprese di una scena a bordo di una 500 gialla (già avvistata sul set ad ottobre) insieme alla new entry Hayley Hatwell, la Peggy del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, inoltre, domenica mattina Piazza Venezia verrà chiusa al traffico dalle 7 alle 10 proprio per via della produzione di Mission Impossible 7: Roma Mobilità ha infatti comunicato che verrà istituito un doppio senso di marcia in via del Plebiscito, in quanto durante quelle tre ore le uniche macchine che potranno circolare attorno alla piazza saranno quelle della pellicola.

Non è chiaro quanto andrà avanti questa seconda parte di riprese a Roma, ma la produzione avrà a disposizione ancora molto tempo visto che l'uscita del film è stata rinviata al 19 novembre 2021 in seguito al ritardo causato dalla pandemia. Nel frattempo, McQuarrie ha condiviso anche una foto di moto accatastate sul set di Mission: Impossible 7.