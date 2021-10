Tom Ellis, 5 segreti che non sapevate sulla star assoluta di Lucifer

Lucifer, la serie con Tom Ellis, si è da poco conclusa con la stagione 6. I fan hanno detto addio al diavolo, ma non al suo attore, che vedremo presto in altri progetti. Grazie al successo dello show, Tom Ellis ha visto il suo cachet crescere in Lucifer, insieme al suo patrimonio. Ma fuori dal set è una persona comune. Ecco 5 curiosità su di lui.

É un musicista

Tom Ellis è figlio di un'insegnante di musica. Proprio questo ha sempre fatto sì che fosse immerso nell'ambiente sin da quando era piccolo, quando ha iniziato a studiare alcuni strumenti. Ellis è partito dalla tromba per poi specializzarsi nel corno francese. Chissà, magari gli tornerà utile per un ruolo in futuro! In Lucifer, invece, il suo personaggio suona il piano, strumento che lui non conosce.

Per tenersi in forza deve fare più sforzi di quanto pensiamo

L'attore ha ammesso di fare molti sforzi per tenersi in forma. Amante del cibo spazzatura e della birra, quando Netflix ha salvato la serie per portarla sulla sua piattaforma, ha imposto a Ellis un regime alimentare ben diverso, affiancandogli anche un personal trainer. Il cambiamento fisico è stato ben visibile, ma non senza sforzi per l'attore, che giunto ormai ai 40 anni dichiara di fare più yoga che sollevamento pesi.

Non conosceva bene il personaggio che avrebbe interpretato

Generalmente quando si fa il provino per un ruolo, gli interpreti si preparano in modo certosino sul personaggio che andranno a interpretare. Così non è stato esattamente per Tom Ellis. L'attore ha infatti raccontato di aver scoperto che il suo Lucifer era tratto dai fumetti di Neil Gaiman solo dopo essere stato preso, e che prima non ne aveva mai sentito parlare.

Suo padre è... un predicatore battista!

Fa sorridere se ci si pensa, ma è proprio così: il padre di Tom Ellis è un predicatore battista. Ma c'è di più, perché pare che l'attore abbia iniziato la sua carriera nella recitazione proprio nei presepi viventi della sua parrocchia. Assurdo che sia poi diventato il diavolo in persona nella serie Netflix, no?

La sua serie preferita

Conosciamo tutti la passione di Lucifer per Bones. Ellis ha invece gusti un po' diversi. La sua serie preferita infatti sembra che sia La fantastica signora Maisal la cui quarta stagione ha iniziato le riprese da qualche tempo ormai. Scelta interessante.