Tom Ellis dice addio a Lucifer: 'É stato un viaggio straordinario'

Con un commovente post sui social network, Tom Ellis ha celebrato la fine delle riprese di Lucifer. La serie Netflix infatti, dopo ben 6 stagione e dopo una petizione che le ha permesso di proseguire ben oltre la terza stagione, ha definitivamente chiuso i battenti.

L'attore ha pubblicato l'immagine di un accendino regalatogli da Meaghan Oppenheimer in cui sono incise le date del primo e ultimo ciak, ovvero 17 Marzo 2015 e 29 Marzo 2021. Tom Ellis ha dunque salutato definitivamente lo show che gli ha permesso di farsi conoscere in tutto il mondo, e ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questa fantastica avventura.

"Oggi è il grande giorno. Sei anni fa ho iniziato questo viaggio con un gruppo fantastico di persone e oggi ci diciamo un sentito addio. Grazie ad ogni singolo membro della crew che ci ha aiutato a portare la storia di Lucifer alla vita. Che viaggio straordinario!".

Tom Ellis e Lauren German quasi non riuscivano a trattenere le lacrime durante le prove dell'ultima scena e anche lo showrunner di Lucifer si è commosso nel corso della lettura dell'ultimo copione. Dopo il post di Ellis comunque, i fan si sono riversati sui social per portare in tendenza l'hashtag ThankYouLucifer, provando a ripercorrere momenti più emozionanti dello show. Sembra che stavolta nessuna petizione potrà prolungare l'amatissima serie Netflix. Cosa vi aspettate dal finale di Netflix? Fatecelo sapere nei commenti.