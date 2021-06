Tom Ellis, che allenamento segue la star per essere Lucifer?

Tom Ellis è il protagonista della serie Netflix Lucifer incentrata su Lucifer Morningstar, il diavolo in persona, che da anni frequenta la Terra e gestisce un nightclub a Los Angeles. Per interpretare il personaggio però l’attore ha dovuto modellare il suo fisico e recentemente è tornato al lavoro in palestra in vista della sesta stagione.

In una storia su Instagram Ellis ha mostrato ai fan che ha ricominciato il suo allenamento con il suo personal trainer Paolo Mascitti.



Dalla quarta stagione abbiamo notato un certo cambiamento, la star della serie ha subito una trasformazione iniziata quando l’attore ha cominciato ad allenarsi con Mascitti.

"Lavoravamo insieme da circa nove mesi e lui continuava a dire che gli sarebbe piaciuto portare l'allenamento a un altro livello", ha detto Ellis a Mens’ Health. “Avevo appena raggiunto i 40 anni e stavo cercando una nuova sfida, ma non avevo tempo. Quindi, verso la fine della terza stagione, abbiamo fatto una scommessa".

Ellis ha promesso al suo allenatore che avrebbe seguito un rigido piano di allenamento di tre mesi se Lucifer fosse stato rinnovato per una quarta stagione.

L’attore aveva quasi perso la scommessa quando Lucifer è stato cancellato ma poi Netflix ha salvato lo show e la prima chiamata che l’attore ha ricevuto dopo questo salvataggio è stata proprio di Paolo.



I tre mesi prima dell’inizio delle riprese della quarta stagione sono stati quindi davvero impegnativi per Ellis: “Questa è stata la prima volta che mi sono impegnato veramente su tutti i fronti; allenamento, dieta, perseveranza. Si trattava principalmente di costruire massa muscolare per cominciare. Non avevo molto grasso corporeo” ha continuato Ellis.

"Ci siamo concentrati sulle basi: per lo più movimenti composti, molti pull-up, squat tra le distensioni su panca e gli stacchi da terra. La routine di allenamento che abbiamo usato era di quattro giorni, suddivisi tra la parte superiore e inferiore del corpo, con pesi e due giorni di allenamento ad intervalli ad alta intensità. Abbiamo usato movimenti a corpo libero, kettlebell e palla medica, con variazioni su squat e salti; due minuti a intensità moderata e un minuto spingendo al limite", ha detto Mascitti.

Per quanto riguarda la sua dieta, Ellis consumava cinque pasti regolari e due frullati al giorno. I pasti erano macro bilanciati, con carboidrati provenienti principalmente da verdure e molto petto di pollo e riso. Ovviamente, niente alcool o fumo, il che è stato un problema perché Ellis ama la birra.



I risultati di tutto questo duro lavoro sono stati mostrati con orgoglio in scena, Ellis ha messo su 9kg nei primi 2 mesi, poi ha iniziato la sua fase di perfezionamento e mantenimento nell'ultimo mese riducendo gli esercizi.

Se volete provare ad ottenere il fisico di Ellis vi servirà molta dedizione, perseveranza e caparbietà..e forse perdere una scommessa vi darà una motivazione in più!



Le prime cinque stagioni di Lucifer sono disponibili su Netflix, vi lasciamo con la nostra recensione della stagione 5B di Lucifer.