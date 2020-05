Tom Ellis diavolo gentiluomo: il dolce gesto della star di Lucifer sul set

In attesa di novità sulla quinta stagione di Lucifer, la cui produzione è in pausa dallo scorso marzo, scopriamo un simpatico aneddoto sul dietro le quinte della serie Netflix grazie al fotografo Josh Style.

"È un ottimo momento per fare qualcosa di gentile per qualcuno che potrebbe averne bisogno. Può essere un gesto grande o piccolo. Tutti hanno bisogno di un po' di amore a volte, ed è bello pensare a qualcun altro almeno una volta al giorno" ha scritto Style su Instagram, pubblicando una foto di Tom Ellis e Rachael Harris sul set.

L'immagine risale alle riprese della stagione 5, quando tutti i membri del cast e della troupe hanno dovuto evacuare lo stage per via di un possibile pericolo di incendio. "Per esempio, un giorno che Rachael Harris aveva freddo, Tom Ellis si è fatto avanti e le ha prestato la sua giacca. Credo anche che fosse a 2 metri di distanza da lei! Rispettava la distanza sociale ancora prima che iniziasse!" ha aggiunto il fotografo.

Tutto è bene quel che finisce bene: gli attori e la troupe sono potuti rientrare nella struttura dopo una pausa di 45 minuti, durante la quale hanno festeggiato il compleanno di una collega addetta alle attrezzature di scena.

