Tom Ellis, la star di Lucifer posta i suoi duri allenamenti in vista delle riprese

Gli ultimi aggiornamenti su Lucifer hanno fatto preoccupare molto i fan. Anche se la produzione della serie continua nonostante i numerosi casi di positività al Covid-19, è ovvio che sono vari i rallentamenti a cui sta andando incontro la serie Netflix.

Sembra però che Tom Ellis continui a lavorare duramente per essere al meglio nei panni dell'amatissimo Lucifer Morningstar. L'attore si è infatti mostrato nel corso dei suoi duri allenamenti con il personal trailer Paolo Mascitti e ha messo in forma un fisico davvero invidiabile che ha mandato in delirio tutte le fan della serie.

In molti temono però che i problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19 avranno degli effetti negativi sul proseguimento dei lavori. La seconda parta della stagione 5 sarebbe infatti dovuta arrivare nei mesi ma, stando alle parole degli showrunner sembra ormai impossibile prevedere quando arriveranno i nuovi episodi.

"Sappiamo che tutti voi volete sapere quando usciranno i nuovi episodi della quinta stagione", hanno scritto Joe Henderson e Ily Modrovich. "Ma la verità è che NEANCHE NOI sappiamo quando arriveranno. La Pandemia ha scombussolato tutti i nostri piani. Quando avremo una data ufficiale ve la faremo sapere prima di subito!".

Nella prima parte della stagione 5 di Lucifer sono molte le questione rimaste in sospeso, noi tutti non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà.