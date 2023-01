Tom Ellis, la star di Lucifer sbarca su Hulu con la nuova comedy Second Wife

Tom Ellis ha finalmente trovato il suo primo ruolo televisivo importante dopo la conclusione dell'amata Lucifer su Netflix. L'attore sarà il protagonista della prossima comedy di Hulu Second Wife, creata dall'autrice di Tell Me Lies, Meaghan Oppenheimer, che è la moglie dello stesso Ellis nella vita reale. Scopriamo insieme i dettagli della serie.

La serie vedrà Ellis al fianco di Emma Roberts, quest'ultima nel ruolo di una giovane donna che si innamora del personaggio di Ellis dopo essere uscita da una brutta relazione. Oppenheimer sarà la showrunner della serie e la produrrà esecutivamente attraverso il suo marchio Belletrist. Anche Ellis e Roberts saranno produttori esecutivi.

Pur essendo una star del grande schermo, la Roberts non è nuova a lavori televisivi. In passato ha lavorato a serie come Scream Queens e American Horror Story. Sia lei che Ellis sono noti soprattutto per progetti di genere, quindi quella che sembra una commedia drammatica piuttosto semplice sarà un bel cambio di ritmo per i due attori e le loro rispettive carriere.

Ecco quindi la sinossi di Second Wife, come riportata da Variety: "La serie dark comedy seguirà Sasha (Roberts), reduce da una terribile rottura e in fuga da New York per ricominciare la sua vita a Londra, dove incontra e si innamora rapidamente di un padre divorziato da poco di nome Jacob (Ellis). Quando decidono impulsivamente di sposarsi, scoprono che ci sono molte cose che non sanno l'uno dell'altra e che non possono sfuggire per sempre al loro passato".

Meaghan Oppenheimer ha scritto anche sceneggiature per lo spin-off di The Walking Dead, Fear the Walking Dead, e per la serie di Facebook Watch Queen America. Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese di Second Wife né quando la serie debutterà sulla piattaforma Hulu. In Italia, se viene mantenuta la prassi per le serie targate FX e Hulu, la serie dovrebbe debuttare direttamente su Disney+.

