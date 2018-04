Tom Felton e Natalia Tena si uniscono al cast di Origin, la serie di YouTube Red

Deadline riporta la notizia che la star di Harry Potter Tom Felton e l'attrice Natalia Tena si sono uniti al cast di Origin, la serie TV prodotta da YouTube Red. Assieme al duo vedremo in azione sul piccolo schermo Sen Mitsuji, Nora Arnezeder, Fraser James, Philipp Christopher, Madalyn Horcher ed infine Siobhán Cullen.

Il thriller sci-fi è stato creato e scritto da Mika Watkins, che ne è anche il produttore esecutivo, e parla di un gruppo di sconosciuti che si ritrovano loro malgrado a bordo di una navicella spaziale diretta verso un pianeta molto lontano. Durante il viaggio, a causa di alcuni problemi, i passeggeri verranno abbandonati al loro destino, e dovranno contare sulle loro forze e sul lavoro di squadra per potersela cavare in un ambiente così avverso. All'improvviso arriva però l'atmosfera all'interno della navetta si fa sempre più strana: uno di loro non è chi dice di essere.

La Tena vestirà i panni di Lana, un personaggio molto forte che si imporrà sin da subito come il capitano della squadra, mentre Felton sarà Logan, un giovane ragazzo colmo d'ira, pericoloso per sé stesso almeno quanto lo è per gli altri.

I primi due episodi della serie verranno diretti da Paul W.S. Anderson, già visto al lavoro con il franchise di Resident Evil e con Alien vs. Predator: al momento le riprese della serie sono ancora in corso, ed il suo debutto è previsto per il 2019 su YouTube Red.