Tom Hardy e Josh Trank ancora insieme: dopo Capone arriva una miniserie sulla CIA

Dopo l'insuccesso dei suoi Fanastic 4, Josh Trank è tornato in cabina di regia per un biopic dedicato agli ultimi anni di vita e alla malattia di Al Capone, film con protagonista Tom Hardy e da poco distribuito in VOD in territorio Americano, a quanto pare solo un primo tassello di una nuova collaborazione cinematografica.

Durante una recente intervista con Collider, infatti, lo stesso Trank ha avuto modo di parlare del forte legame di rispetto e amicizia che lo lega ormai da anni con Tom Hardy, sin dai tempi delle riprese di Capone, che ci ha messo diverso tempo a uscire, tanto che il regista rivela di essere al lavoro sullo sviluppo di una miniserie televisiva che dovrebbe avere proprio Hardy come protagonista e ruotare intorno alla CIA.



Spiega Josh Trank: "Sto lavorando a questa serie limitata con Tom Hardy che lui sta anche producendo, un progetto in cui è molto coinvolto e di cui si dice e mi sembra entusiasta, il che rende entusiasta anche me. Si tratta di una storia che attraversa decenni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla formazione della CIA, tutto da un punto di vista che non è mai stato affrontato prima né al cinema né in tv. È addirittura appena menzionato nei libri. Si occupa molto di Castro e di Cuba, del Capitalismo contro il Comunismo. È davvero grande. La sintetizzerei così, Capitalismo contro Comunismo. Davvero imponente".



Nel corso della discussione è stato lo stesso Trank ha confermare che Hardy è intenzionato a ricoprire il ruolo da protagonista, il che significherebbe un ritorno sul piccolo schermo dopo le esperienze in Peaky Blinders e Taboo. Sempre Hardy ha anche prodotto l'adattamento televisivo di A Christmas Carol di Steven Knight per BBC One, andato in onda in America su FX.



Questo significa che potrebbe approdare proprio sull'emittente FX, considerando che anche Taboo è stata trasmessa dal canale.