Tom Hardy e Zazie Beetz insieme nella nuova serie Apple TV+ Lazarus

Come annunciato da Deadline, Tom Hardy e Zazie Beetz saranno i protagonisti della serie drammatica Lazarus per Apple TV+. La serie è ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo e sta chiudendo alcuni accordi. Il progetto sarà una coproduzione tra A+E Studios e Range Studios che è stata venduta ad Apple per il suo noto servizio di streaming.

Lazarus è basato sulla serie di libri di Joona Linna firmata da Lars Kepler (pseudonimo di Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril), apprezzata da riviste come il New York Times, il Washington Post e Entertainment Weekly e che ha venduto più di 17 milioni di copie in tutto il mondo.

Nella serie, un giovane emaciato viene trovato a vagare lungo un binario ferroviario. Tredici anni prima, lui e sua sorella erano scomparsi, presunte vittime del famigerato serial killer Jurek Walter. Per ritrovare la sorella, il detective della polizia Saga Bauer deve recarsi sotto copertura nell'ospedale psichiatrico di massima sicurezza dove Walter è stato rinchiuso dopo il suo arresto anni prima.

Hardy interpreterà il serial killer Walter e Beetz l'ispettore Saga Bauer, in una dinamica che, a quanto si dice, sarà simile a quello della coppia Hannibal Lecter-Clarice Starling ne Il silenzio degli innocenti. Øystein Karlsen scriverà, produrrà e dirigerà la serie.

La Hardy Son & Baker, fondata da Hardy e dal suo partner di lunga data Dean Baker, si occuperà della produzione. La loro casa di produzione è nota per aver finanziato la serie Taboo, andata in onda su FX. Sono inoltre produttori esecutivi anche Beetz, David Rysdahl, Kepler (Alexandra Ahndoril e Ahndoril), Niclas Salomonsson, A+E Studios (Barry Jossen, Tana Jamieson) e Range Studios (Heather Kadin, Peter Micelli e Jack Whigham).

Come detto, il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali di pre-produzione, quindi non c'è ancora una data per l'inizio delle riprese e ancor meno una data d'uscita sulla piattaforma streaming. Probabilmente non arriverà prima del 2024.

Dopo averlo visto riprendere i panni di Eddie Brock in Venom 2, rivedremo Tom Hardy nel film Havoc di Gareth Evans, celebre regista di The Raid.