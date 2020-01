Tom Hiddleston condivide il primo video dal backstage della serie Loki

Tom Hiddleston ha condiviso un video first look del backstage di Loki, serie tv per Disney+ e prodotta da Marvel Studios, che si concentra sulle disavventure del semidio interpretato proprio da Hiddleston all'interno del Marvel Cinematic Universe. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un filmato che lo vede indossare un'imbracatura.

Nel video Hiddleston viene lanciato in aria, per poi atterrare su di una stuoia. Loki si trova al momento ad una settimana di riprese già avviate; lo show è previsto sulla piattaforma streaming di Disney nella primavera del 2021.

Per il momento i dettagli della trama rimangono piuttosto nebulosi, pur sapendo che lo show spin-off seguirà il fratello di Thor (Chris Hemsworth) che si fa strada in un percorso narrativo nel quale risulta un personaggio decisivo per le sorti dell'umanità.



Loki è stato visto per l'ultima volta in Avengers: Endgame, quando usa il Tesseract per teletrasportarsi durante una sequenza ambientata nel 2012 che si svolge durante gli eventi di The Avengers. Tom Hiddleston venne messo a conoscenza della serie ben prima di Avengers: Infinity War, quindi per diverso tempo l'attore è stato costretto a mentire sul proprio futuro nel franchise:"Sento che il pubblico conosce questo personaggio. E interpretarlo in modo veritiero ma presentarlo con nuove sfide è l'aspetto più eccitante" ha confessato Hiddleston.

Le riprese di Loki sono iniziate e ora i fan sono in attesa di assistere alle nuove avventure di uno dei personaggi più amati dell'MCU. La pre-produzione di Loki è iniziata a dicembre, ora il progetto si sta davvero concretizzando.