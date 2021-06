Tom Hiddleston, quanto guadagna la star di Loki? Ecco il suo cachet

Il 9 giugno è arrivata la prima puntata di Loki su Disney+, la prima serie solista sul noto personaggio Marvel che prende ispirazione dalla mitologia norrena. Il Dio dell’inganno fratello di Thor è interpretato da tempo da Tom Hiddleston, ma a quanto ammonta il suo cachet?

Recentemente abbiamo osservato Hiddletson nell'universo Marvel nella saga cinematografica sugli Avengers (Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame). La carriera di Tom Hiddleston nei panni di Loki, però, è cominciata con Thor il film del 2010. Da quell’anno per l’attore ci sono stati molti successi e film d’autore che ne hanno confermato la bravura in tutto il mondo, ma nel 2017/2018 (dopo i film della Marvel) si sparse la voce che la sua carriera non stesse andando benissimo. Adesso, però, lo ritroviamo come protagonista di una nuova serie tv da 15 milioni di dollari a episodio quindi possiamo dire che le voci erano tutt'altro che fondate.

Per quanto riguarda i suoi guadagni, è indubbio che non sia il più ricco tra gli attori della Marvel, dato che artisti come Robert Downey Jr. hanno un patrimonio netto di ben 300 milioni di dollari. Tom Hiddleston infatti per i film nell’MCU (Marvel cinematic universe) ha avuto compensi più modesti: dal suo debutto in “Thor” ha guadagnato "solo" 160 mila dollari mentre in “Avengers: Infinity War” parliamo di un aumento di cifre fino a 8 milioni di dollari nonostante il suo ruolo più piccolo.

In totale il patrimonio dell’attore britannico sarebbe intorno ai 16 milioni di dollari, dovuti non solo alla saga cinematografica Marvel, ma anche alle pubblicità e ai suoi diritti di immagine. Non sappiamo i guadagni individuali dei singoli attori per i film dedicati agli Avengers, ma considerando che stiamo parlando di due tra i film con più incassi della storia, è possibile che anche le percentuali dedicate agli attori siano state tutt'altro che umili. Alcuni siti americani riportano una somma ben maggiore per il patrimonio di Tom Hiddleston: 25 milioni di dollari, ma non sono resi pubblici i guadagni per ogni film e attività attoriale. In ogni caso, considerando che ha anche vinto un Golden Globe per la miniserie The Night Manager, diciamo che 25 milioni sembrano essere una cifra più che realistica.

Recentemente è stato pubblicato un poster di Lady Loki dedicato a uno dei personaggi più amati dello show. Se volete recuperare quanto successo nella puntata precedente, ecco le nostre prime impressioni su Loki, disponibile da mercoledì scorso sulla piattaforma streaming Disney+.