Tom Hiddleston, dopo Loki sarà protagonista della serie AppleTv+ The Essex Serpent

Tom Hiddleston dopo essere divenuto celebre nel MCU per l'iconico ruolo di Loki, è entrato nel cast della serie tv Apple The Essex Serpent, dove reciterà al fianco dell'ex star di Homeland Claire Danes.

Lo show racconterà le vicende di una donna di nome Cora che dopo aver detto definitivamente addio ad un uomo violento, si trasferisce capitale londinese al piccolo villaggio di Aldwinter, dove resta molto affascinata dalla storia locale del Serpente dell'Essex. Secondo i cittadini questo strano animale mitologico sarebbe tornato dopo molti anni di assenza. Hiddleston vestirà i panni di Will Ransome, uno dei leader di questa piccola comunità.

Inizialmente il ruolo della protagonista femminile era stato assegnato a Keria Knightley che poi aveva scelto di abbandonare i lavori per via dei numerosi ritardi accumulati a causa della pandemia che avrebbero potuto rendere difficile la sua partecipazione ad altri progetti lavorativi.

Le riprese della serie ispirata al romanzo di Sarah Perry avrebbero dovuto prendere il via alla fine dello scorso anno, ma sono posticipate ulteriormente proprio per via dell’addio di Keira Knightley.

Intanto, gli addetti agli effetti speciali di Loki promettono che la serie sarà straordinaria mentre, sembra addirittura che siano già partiti i lavori per la seconda stagione di Loki.