Tom Hiddleston non ha dubbi: 'Interpretare Loki per tutta la vita? Assolutamente sì!'

Interpretare un ruolo per tanti anni di fila può diventare motivo di stress per un attore: gli stimoli rischiano di non essere più gli stessi ed è decisamente comprensibile che, ad un certo punto, si inizi ad avvertire la voglia di dedicarsi ad altro. Questo discorso, però, non sembra valere per Tom Hiddleston e Loki.

Dopo aver ammesso di esser stato surclassato da Alligator Loki nel corso di questa prima stagione dello show dedicato al Dio dell'Inganno, infatti, l'attore si è detto assolutamente disposto a ricoprire il ruolo del fratello di Thor per il resto della sua carriera, se mai dovesse arrivare la proposta da parte dei Marvel Studios.

"Se lo farei? Sì, assolutamente! Sono così fortunato ad interpretare Loki da tutto questo tempo, sai, penso sia un personaggio davvero interessante. E poi ci sono così tanti aspetti di lui, ha delle caratteristiche così complesse che ogni volta mi sembra di fare qualcosa di nuovo, ogni volta facciamo sì che si evolva o che percorra strade che non abbiamo mai battuto prima" sono state le parole di Tom Hiddleston al riguardo.

Vi piacerebbe continuare a vedere la star di Kong: Skull Island nei panni del villain più amato del Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Michael Waldron, intanto, ha detto la sua sul personaggio di Ravonna.