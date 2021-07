Tom Hiddleston non ci sta: 'Sono stato surclassato da Alligator Loki'

Loki, si sa, è un tipo a cui piace stare al centro dell'attenzione: lo stesso discorso vale evidentemente per il suo interprete Tom Hiddleston, che nel corso delle riprese dello show incentrato sul suo personaggio pare aver sofferto non poco il dover rivaleggiare con alcune co-star piuttosto invadenti.

Le varianti del Dio dell'Inganno (sulle quali è arrivato nelle scorse ore il perentorio commento di Mark Ruffalo) hanno infatti inevitabilmente attirato l'attenzione di fan e addetti ai lavori, in particolare quell'inaspettato Alligator Loki.

A parlarne è stato proprio Tom Hiddleston, che ha lamentato l'esser stato letteralmente messo in ombra dalla singolare variante del suo personaggio: "Beh, sai, cosa posso dire? Ho lavorato duramente su questo personaggio per 11 anni. Ho dato tutto ciò che potevo solo per poi essere surclassato dall'unico vero Loki, dal Loki superiore, che è ovviamente Alligator Loki" sono state le parole dell'attore al riguardo.

"Sapevo che sarei stato rimpiazzato ad un certo punto. E sono felice che finalmente sia accaduto. Alligator Loki è arrivato, toglietevi il cappello davanti a lui. Noialtri dobbiamo solo farci da parte a questo punto" ha aggiunto Hiddleston. C'è poco da aggiungere, insomma: tra i due Loki la bilancia pende inevitabilmente dalla parte del nuovo arrivato! Siete anche voi fan dell'unico e inarrivabile Alligator Loki? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra spiegazione del finale di Loki.