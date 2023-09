Tom Hiddleston nudo nei blooper di Loki: che fisico!

Entertainment Tonight ha condiviso una clip di 85 secondi dove possiamo vedere gli errori compiuti sul set della prima stagione di Loki, e in uno di questi frammenti è possibile ammirare il corpo scolpito di Tom Hiddleston. Nello specifico si tratta di una scena contenuta nel primo episodio dello show, quando Loki viene arrestato dalla TVA.

Nel filmato, Hiddleston indica scherzosamente la telecamera dicendo: "Lo sto facendo per voi", mostrandosi a torso nudo sconvolgendo il fandom dell'MCU mentre veniva reintrodotto nel mondo nella Fase 4 (ricordiamo che il personaggio era morto all'inizio di Avengers: Infinity War).

Hiddleston appare nel video anche mentre indossa la sua nuova divisa della TVA con tanto di camicia e cravatta, insieme a una mascherina chirurgica, dato che la produzione si è svolta durante un periodo di quarantena per il Covid-19. Un sorriso può essere visto sul suo viso mentre mostra i suoi migliori passi di danza durante una pausa dalle riprese.

I Marvel Studios sono a pochi giorni dal riportare Tom Hiddleston sotto i riflettori per la Stagione 2 di Loki, rendendo la sua serie il primo progetto MCU in live-action a tornare ufficialmente per una seconda stagione. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Loki 2, che debutterà ufficialmente con il primo episodio il prossimo 6 ottobre.

Di seguito la sinossi ufficiale della seconda stagione pubblicata dai Marvel Studios: "La seconda stagione di Loki riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso".

Tra le new entry di questa stagione c'è anche Ke Huy Quan, fresco vincitore dell'Oscar per Everything Everywhere All at One; l'attore interpreterà un tecnico altamente specializzato della TVA.