Tom Hiddleston parla di Loki, svelato il budget delle serie Disney+?

In attesa di scoprire se i rumor che vogliono Tom Hiddleston solo 'narratore' della serie televisiva dedicata a Loki che i Marvel Studios stanno sviluppando per Disney+, l'attore ha parlato, seppur brevemente, del progetto durante una convention.

Presente all'ACE Comic-Con, Tom Hiddleston ha commentato in maniera breve la notizia sulla serie televisiva dedicata al personaggio di Loki: "Penso di aver postato qualcosa riguardo questo serial sui social network. E' veramente eccitante. Non posso dire molto altro, sono spaventato. Il tempo vi darà tutte le risposte".

Ovviamente, per ora, i report sono tutt'altro che confermati ma entro la fine di quest'anno dovremmo saperne di più.

Cosi come sappiamo, a quanto pare, i budget di queste serie prodotte in esclusiva per la piattaforma digitale Disney+ che verrà lanciata entro la fine dell'anno. Secondo Discussing Film, il budget di questi serial sarà di ben 100 milioni di dollari, e questo include anche The Mandalorian, serial dell'Universo di Star Wars.

Ricordiamo che, oltre a Loki, sono in fase di sviluppo anche serial dedicati a Scarlet Witch & Visione, Falcon & Soldato d'Inverno e sono rumoreggiate delle potenziali serie tv su Lady Sif e su Nick Fury.