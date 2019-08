Tom Hiddleston e la sua particolare richiesta a proposito di Taylor Swift

Tom Hiddleston tornerà a vestire i panni del celebre e diabolico Loki nell'omonima serie TV in sviluppo per la piattaforma streaming Disney +. Ma l'attore, durante le sue recenti interviste, sembra aver avanzato una richiesta precisa ai giornalisti: non ricevere domande sulla sua ex fiamma Taylor Swift.

La curiosa faccenda è stata raccontata dalla giornalista del New York Times, Laura Collins-Huges che ha voluto sottolineare come poco prima di organizzare un'intervista, la pubblicista di Tom Hiddleston l'ha contattata dicendo che aveva una richiesta ben precisa da farle: nessuna domanda su Taylor Swift.

Una condizione dovuta molto probabilmente al fatto che l'attore era impegnato in Betrayal, un'opera teatrale che fa riferimento a un matrimonio pieno di problemi. La richiesta di tenere fuori gli argomenti della sua vita privata, potrebbe essere dipesa da questa particolare circostanza.

Ecco una parte delle dichiarazioni della giornalista:

"In questo incontro c'era un sorta di zona vietata, una condizione che mi è stata menzionata dalla pubblicista solo dopo il mio arrivo: non si parla di Taylor Swift, con la quale il signor Hiddleston ha avuto una breve e intensa storia d'amore che, una volta finita, evidentemente lei ha trasferito nelle sue canzoni. Questo è successo tre anni fa e non avevo intenzione di riproporla".

Vi ricordiamo, infine, che durante la fase di produzione sarà presente anche lo sceneggiatore di Rick & Morti che lavorerà a Loki, mentre lo stesso Tom Hiddleston ha confermato che le riprese di Loki saranno effettuate all'inizio del nuovo anno.