Tom Hiddleston, la star di Loki pronta alle nozze con Zawe Ashton?

Da tempo si vocifera di una possibile relazione tra Tom Hiddleston e Zawe Ashton e finalmente una conferma sembra essere giunta dalla cerimonia di premiazione dei BAFTA 2022. I due infatti non solo si sono presentati insieme ma l'attrice, ha mostrato anche un anello di diamanti che testimonierebbe il fidanzamento con la star di Loki.

Da tempo la stampa scandalistica cercava di avere conferme sul rapporto tra i due interpreti di Betrayal, lo spettacolo teatrale in cui compare anche un'altra star Marvel, l'ex-Daredevil Charlie Cox. Dopo i molteplici avvistamenti dei due nel corso dell'estate 2021 e il vistoso gioiello all'anulare della mano sinistra dell'attrice ora, non sembrano esserci proprio più dubbi.

Tra l'altro, Zawi Ashton apparirà in The Marvels, diventando di fatto anch'essa parte integrante del futuro del Marvel Cinematic Universe proprio come quello che sembra essere il suo fidanzato ufficiale.

Tom Hiddleston invece è pronto a tornare nei panni del dio dell'inganno nell'attesissima seconda stagione di Loki. Le riprese della serie dovrebbero partire proprio nell'estate 2022 e lo show, a meno di clamorosi ritardi, dovrebbe approdare su Disney+ il prossimo 2023. Con il Multiverso ormai ufficialmente aperto e infinite possibili varianti in circolazione, cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della serie tv? Ditecelo nei commenti.