Tom Hiddleston farà in The Night Manager 2 e 3! Annunciate nuove stagioni con Prime Video

La seconda stagione di The Night Manager aveva fatto parlare di sé lo scorso anno, ma in queste ore è diventata definitivamente ufficiale e ha portato con sé una graditissima sorpresa.

Amazon e la BBC hanno annunciato infatti una collaborazione per far un revival di due stagioni per la serie thriller vincitore di Emmy e BAFTA, otto anni dopo la sua prima uscita. Tom Hiddleston riprenderà il suo ruolo in The Night Manager 2 e 3, che saranno prodotte dalla BBC e dalla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video.

Anche il creatore della serie David Farr tornerà come scrittore mentre Hiddleston sarà anche produttore insieme a Hugh Laurie, che ha recitato nella prima stagione. Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie, Paper Girls) dirigerà tutti e sei gli episodi della seconda stagione. "La prima serie di The Night Manager è stata uno dei progetti più appaganti dal punto di vista creativo su cui abbia mai lavorato", ha dichiarato Hiddleston in una nota. “La profondità e la complessità di Jonathan Pine erano, e rimangono una prospettiva elettrizzante come attore. Non vedo l’ora di riunirmi con il team per raccontare il prossimo capitolo della nostra storia."

The Night Manager, tratto da John le Carré, è andato in onda nel 2016 ed stato nominato per 12 Emmy e ne ha vinti due (incluso uno per la regista Susanne Bier) e ha vinto anche tre premi BAFTA TV. Recentemente, Tom Hiddleston ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Loki anche in Deadpool & Wolverine.

