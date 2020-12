Tom Hiddleston torna nei panni di Loki nel clamoroso trailer ufficiale della serie Marvel!

Durante il Disney Investor Day è stato svelato il primo trailer ufficiale di Loki, la nuova serie televisiva del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Hiddleston.

Loki è scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron per Disney+ e sarà un sequel ufficiale di Avengers: Endgame, ambientata dunque nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Pochissimi i dettagli sulla trama, ma sappiamo che il villain Loki ritorna come Dio dell'Inganno, fratello adottivo di Thor (ri)nato dai salti temporali di Endgame. Fanno parte del cast anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

La serie tv è stata confermata per sei episodi, ma successivamente è stata rinnovata per una seconda stagione. Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Come al solito fatecelo sapere nella sezione dei commenti, ma prima godetevi il filmato ufficiale che trovate qui sotto!



Per altri approfondimenti vi lasciamo a tutti i maggiori annunci arrivati nella serata: