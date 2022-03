Tom Hiddleston versione vicario nella prima foto di The Essex Serpent, nuova serie Apple

Apple TV+ ha svelato oggi la prima immagine di The Essex Serpent, attesissima serie limitata in sei episodi targata Apple Original basata sull'omonimo romanzo di Sarah Perry e con protagonisti la star del Marvel Universe Tom Hiddleston e Claire Danes.

Lo show, che farà il suo debutto con i primi due episodi venerdì 13 maggio, può vantare un cast stellare: oltre alla vincitrice dell'Emmy e del premio SAG Claire Danes e al candidato all'Emmy Tom Hiddleston, infatti, The Essex Serpent include anche Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires.

La storia segue la vedova londinese Cora Seaborne (Claire Danes) che si trasferisce nell'Essex per indagare su un mitico serpente: qui conosce il vicario del villaggio (Tom Hiddleston), con cui stringe un legame improbabile, ma quando la comunità viene colpita da un'improvvisa tragedia, la gente del posto inizierà ad accusarla di aver attratto la strana creatura.

The Essex Serpent è diretta da Clio Barnard, candidata al BAFTA, con Anna Symon che ha scritto tutti gli episodi serie. Entrambe sono anche produttrici esecutive insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Patrick Walters. La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e si unisce alla rosa in continua espansione di serie originali che faranno presto il loro debutto Apple TV+: tra queste anche WeCrashed con Jared Leto e Anne Hathaway, in uscita il 18 marzo.



Nel frattempo, Tom Hiddleston dovrebbe tornare nei panni di Loki nel prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che secondo le indiscrezioni recluterà per il grande schermo anche il Dio dell'inganno e altri personaggi della serie tv Loki.