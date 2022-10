Tom Hiddleston e Zawe Ashton, le star Marvel danno il benvenuto al loro primo figlio!

Secondo ET Cananda, Tom Hiddleston e Zawe Ashton, entrambe star dei Marvel Studios, hanno ufficialmente dato il benvenuto al loro primogenito. Non si sa ancora il sesso del bambino, ma probabilmente lo scopriremo quando la coppia si sentirà a proprio agio nel volerlo annunciare ufficialmente. La coppia ha annunciato da poco il fidanzamento.

I due si erano conosciuti sul set di Betrayal. La stampa aveva già da tempo messo gli occhi sui due protagonisti di Betrayal (spettacolo teatrale che vede nel cast anche un'altra star Marvel, l'ex-Daredevil Charlie Cox): dopo un po' di tempo trascorso a mantenere la riservatezza, dunque, i due si erano finalmente mostrati per la prima volta come coppia durante l'ultima cerimonia dei Tony Awards.

Come detto, i due attori britannici si sono conosciuti sul set di Betrayal. Tra l'altro, Zawe Ashton apparirà in The Marvels, diventando di fatto anch'essa parte integrante del futuro del Marvel Cinematic Universe proprio come il suo fidanzato ufficiale.

Tom Hiddleston invece è pronto a tornare nei panni del dio dell'inganno nell'attesissima seconda stagione di Loki. Le riprese della serie dovrebbero essere in corso e lo show, a meno di clamorosi ritardi, dovrebbe approdare su Disney+ entro il 2023. Con il Multiverso ormai ufficialmente aperto e infinite possibili varianti in circolazione, cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della serie tv? Ditecelo nei commenti.

Sono ancora pochissime le informazioni disponibili sul ritorno della serie Marvel, ma sappiamo che le riprese di Loki 2 si sono concluse ufficialmente pochi giorni fa. Tuttavia, è molto probabile che tutta la troupe debba tornare sul set tra qualche settimane per le consuete riprese aggiuntive, necessarie a sistemare le ultime cose dopo le prime proiezioni di prova.

Hiddleston non ha un ruolo al cinema dall'epoca di Avengers: Endgame uscito nel 2019, ma lo abbiamo visto spesso sul piccolo schermo, come ad esempio nella serie Apple Il serpente dell'Essex; presto lo vedremo protagonista nella nuova serie Netflix White Stork.