Tom Holland, Brie Larson e Idris Elba nel nuovo trailer delle serie Apple TV+ in arrivo

Apple TV+ ha diffuso in streaming un trailer con tutte le serie più attese del suo catalogo in arrivo nelle prossime settimane. Dalla sua, il colosso dell'intrattenimento e della tecnologia può contare su un parco di star di primissimo piano come il Premio Oscar Brie Larson, Tom Holland e Idris Elba per un'offerta davvero molto entusiasmante.

Tra le novità di Apple TV+ incluse nel teaser ci sono le prime immagini delle nuove stagioni di show già affermati come The Morning Show, The Afterparty, Fondazione, Loot, Swagger e Physical. Il teaser, però, offre anche uno sguardo a una serie di progetti in arrivo sullo streamer, tra cui Lezioni di chimica con Brie Larson, The Crowded Room che vedrà protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried, Masters of the Air con Austin Butler.

Tra le serie più attese c'e anche Hijack con un sensazionale Idris Elba.

Sul fronte dei film, lo streamer proporrà il film The Beanie Bubble, ispirato ai Beanie Baby, oltre a Flora and Son e Stephen Curry: Underrated.

Interpretata e prodotta da Tom Holland, The Crowded Room è una serie limitata da 10 episodi che vede Holland nei panni di Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria avvenuta a New York nel 1979. Un thriller avvincente raccontato attraverso una serie di interviste con la curiosa interrogatrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana, rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e i colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Ambientato all'inizio degli anni Cinquanta, invece, Lezioni di chimica segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene messo da parte per colpa di una società patriarcale. Quando Elizabeth si ritrova licenziata dal suo laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice di un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate - e agli uomini che improvvisamente la ascoltano - molto più che semplici ricette.