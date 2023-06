Tom Holland chiarisce: 'Anno di pausa? Non c'entrano le recensioni di The Crowded Room'

The Crowded Room non sembra aver fatto impazzire gli spettatori: la nuova serie Apple TV+ sembra andare in controtendenza rispetto alla qualità media della piattaforma ritenuta dai più decisamente alta, al punto che qualcuno ha subito pensato che la cosa abbia influito sulle ultime decisioni di Tom Holland sulla sua carriera.

Come ormai saprete, Holland ha infatti annunciato di voler restare fermo un anno per recuperare energie fisiche e mentali: una decisione che però, stando alle ultime dichiarazioni dell'attore, non avrebbe nulla a che vedere con le pessime recensioni di The Crowded Room.

"È tutto molto divertente. Ovviamente è uscita The Crowded Room, e non abbiamo ricevuto recensioni particolarmente positive. Quindi la versione della stampa è stata che avrei deciso di prendermi un anno di pausa dalla recitazione a causa delle recensioni. Ma sono già trascorsi otto mesi del mio anno di stop, mi sto rilassando a casa a Londra, sto andando ai Gran Premi, sto giocando a golf" ha spiegato la star di Spider-Man: No Way Home.

Holland ha proseguito: "Sono felicissimo di avere al mio fianco tanta gente che mi supporta, per me è un onore e non vedo l'ora che esca il resto della serie". Sarà la verità? Noi, ovviamente, non abbiamo motivi per non crede al buon Tom: ora come ora meglio lasciargli godere questa lunga vacanza evitando di partorire congetture inesatte.