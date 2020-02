Tom Holland chiede a Kevin Feige di concedere a Spider-Man una comparsa in WandaVision

WandaVision si prospetta come uno degli esperimenti più interessanti in orbita Marvel Cinematic Universe: protagonisti e produzione hanno più volte dichiarato che lo show è destinato a lasciare il segno nella storia della serialità televisiva, punto di vista che sembra condiviso da Tom Holland.

L'attore di Spider-Man si è infatti detto profondamente colpito dallo stile di WandaVision e, pur non essendo a conoscenza di alcun dettaglio relativo alla trama (e qui gli crediamo, considerando quanto incapace sia Holland di fingere su questioni del genere), di essere assolutamente interessato ad un'eventuale comparsa nello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

"Mi piace moltissimo lo stile di WandaVision. Non so con precisione di cosa parlerà, ma ha davvero tanto stile, sembra quasi una sitcom per il modo in cui l'hanno girato. Non ho davvero idea di cosa stia succedendo, ma mi piace davvero tanto. Paul ed Elizabeth sono due delle migliori persone che io conosca, mi piacerebbe tanto lavorarci un po' di più e conoscerli meglio. Quindi se si potesse inserire un po' di Spider-Man in WandaVision sarebbe grandioso per cui, Kevin Feige, se dovessi essere interessato conosci il mio numero!" ha dichiarato il protagonista di Spider-Man: Far From Home.

Anche il regista di Doctor Strange si è espresso molto positivamente su WandaVision, mentre una foto dal set di WandaVision ha confermato per chi lavorerà Monica Rambeau.