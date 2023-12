Tom Holland confessa: 'La serie tv Apple The Crowded Room è stata un incubo'

The Crowded Room non è stata accolta come sperato dal protagonista e produttore della serie Tom Holland. L’attore ha inoltre voluto spiegare in un’intervista quanto sia stato complicato gestire i lavori sulla serie a causa di problemi logistici legati alla struttura stessa dello show pubblicato sulla piattaforma di streaming AppleTV+.

Dopo aver riportato il rating su Rotten Tomatoes ottenuto da The Crowded Room, torniamo a parlare della serie tv che racconta le vicende di Billy Milligan per condividere le parole del protagonista e produttore dello show, Tom Holland, a proposito delle difficoltà che ha riscontrato nel lavorare al prodotto per la piattaforma di streaming di Apple.

L’ostacolo più difficile da superare è stato rappresentato dalla mancanza di coerenza causata dalla variazione dei registi che hanno diretto ogni episodio. L’attore ne ha parlato con The Hollywood Reporter, parlando dell’esperienza come si una specie di incubo: “Ad essere del tutto onesti è stato un po’ un incubo logistico, perché quando si realizzano scene del genere, non si possono avere registi che dirigono scene di episodi di altri registi”.

In sostanza, Holland ha avuto l’arduo compito di aggiornare ogni troupe a proposito del lavoro fatto da quella del giorno precedente, riuscendo a far mantenere a ogni team un’originalità nei toni e nelle atmosfere.

Oltre che attore, dunque, lo Spider-Man di Far From Home è dovuto diventare una sorta di direttore dei registi chiamato a mantenere una rotta coerente tra i vari episodi della serie.

A proposito della serie tv che racconta le vicende, quasi surreali e molto discusse, di Billy Milligan, vi lasciamo alle parole di Tom Holland a difesa di The Crowded Room.