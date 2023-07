Tom Holland confessa i suoi problemi con l'alcol: 'Ero schiavo del bere'

La vita non è sempre rose e fiori, neanche quando sei uno degli attori più in vista di Hollywood: Tom Holland, ad esempio, non se l'è passata bene per un certo periodo, arrivando addirittura a sviluppare una vera e propria dipendenza dall'alcol dalla quale ha faticato a liberarsi, come rivelato proprio dall'attore di The Crowded Room.

Dopo aver difeso la serie Apple TV+ dalle cattive recensioni, la star di Spider-Man e Uncharted ha infatti ammesso di aver dovuto combattere con la sua dipendenza fino a un periodo che il nostro fa risalire al Natale del 2022, arrivando quindi soltanto piuttosto di recente a liberarsene del tutto.

"Tutto ciò a cui riuscivo a pensare era il bere, mi spaventai parecchio. Mi sentivo sempre tipo: 'Forse dovrei concedermi qualcosina di alcolico'. Mi sembrava di non poter avere vita sociale, di non poter andare al pub e prendere semplicemente una lime soda. Non potevo andare fuori a cena. È stato davvero, davvero difficile" sono state le parole di Holland.

Dopodiché la liberazione, anche prendendo le distanze dai suoi amici appartenenti all'ambiente del rugby: "Lì quasi tutto si riduce a quanto riesci a bere. A un certo punto mi sono chiesto: 'Perché? Perché sono schiavo dei drink? Perché sono così ossessionato da questa cosa del bere?'". Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, e forse anche lo staccare un po' dal lavoro ha aiutato: come ricorderete, infatti, dopo The Crowded Room Tom Holland ha annunciato una pausa dalla recitazione.