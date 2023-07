Tom Holland contro Hollywood: 'Non fa per me, l'industria mi spaventa'

Si fa sempre più evidente l'insofferenza di Tom Holland nei confronti del mondo del cinema: la star di The Crowded Room non sta facendo nulla per nascondere il fatto di non apprezzare particolarmente l'ambiente che gira intorno alle grandi produzioni, e le sue ultime affermazioni continuano ad andare in questa direzione.

Dopo aver difeso la serie Apple TV+ dalle cattive recensioni, Holland si è infatti lanciato in un'invettiva tutt'altro che velata nei confronti del dorato mondo del cinema: "Guardate, a me piace moltissimo far parte di grandi film, ma Hollywood davvero non fa per me. Quest'industria mi spaventa davvero" sono state le parole dell'attore di Spider-Man: No Way Home.

Holland ha proseguito: "Comprendo di essere parte di questo business e mi sto godendo il mio modo di interagire con quest'ambiente. Ma detto ciò sono sempre alla ricerca di un modo per estraniarmene, per vivere una vita che sia quanto più normale possibile". Una posizione che sembra perfettamente in linea con la recente decisione della star di Uncharted di prendersi una pausa dalla recitazione dopo un periodo decisamente intenso dal punto di vista professionale: vedremo se Holland, che ha recentemente confessato anche i suoi passati problemi con l'alcol, deciderà comunque di continuare a frequentare il mondo di Hollywood o finirà per allontanarsene definitivamente.