Tom Holland: 'Mi piacerebbe apparire in Euphoria, ma con Jacob Batalon'

A Tom Holland piacerebbe recitare in Euphoria, la serie HBO che come protagonista Zendaya. Sembra però che la star di Spider-Man non voglia collaborare solo con la sua MJ ma che voglia coinvolgere anche il suo carissimo amico Jacob Batalon.

Euphoria rappresenta un particolare teen drama che mostra aspetti mai visti prima in una serie per adolescenti. La serie ha scioccato i critici e il pubblico descrivendo scene piuttosto crude di sesso, droghe e traumi personali. La prima stagione di Euphoria è stata rilasciata nel 2019 e dopo due episodi speciali della durata due ore, la serie tornerà per una seconda stagione ufficiale che rappresenta l'occasione perfetta per Holland e Batalon di apparire come guest star.

Steve Weintraub ha avuto la possibilità di intervistare Holland, che attualmente sta promuovendo il suo nuovo film, Cherry. Il giornalista gli ha chiesto in quale serie televisiva gli sarebbe piaciuto apparire e l'interprete di Spider-Man ha chiarito che in cima alla sua lista c'è Euphoria:

"Mi piacerebbe essere in Euphoria, ma con Jacob Batalon. Mi piacerebbe che fossimo solo sullo sfondo di una delle scene di Zendaya, solo perché sono due dei miei migliori amici e mi piacerebbe fare qualsiasi cosa con loro, ma adoro anche tanto la serie, quindi sarebbe bello per farne parte".

Holland, Batalon e Zendaya stanno attualmente girando Spider-Man: No Way Home e quasi certamente, non appena terminerà la produzione di questo film, partiranno i lavori per la seconda stagione di Euphoria.