Tom Holland in un video mostra le acrobazie di Spider-Man: Far From Home

Tom Holland è diventato famoso per le sue performance nel ruolo di Spider-Man ma l'attore è noto anche per compiere quasi tutte da in prima persona le acrobazie sul set. E le sue abilità sono state adesso messe in mostra in una clip pubblicata da io9 come parte di un'offerta per gli home media di Spider-Man: Far From Home.

Il filmato mostra Holland alle prese con alcune acrobazie mentre il cast e la troupe commentano il suo lavoro. Potete vedere la clip qui.

"Nessuno s'impegna nella fisicità come fa lui" afferma Jake Gyllenhaal, compagno di set per il film di Jon Watts.

"Uno dei primi giorni in cui abbiamo lavorato insieme ha deciso di entrare in scena saltando su un trampolino, facendo un salto all'indietro e atterrando proprio di fronte a me; è stato incredibile".



Il futuro di Spider-Man e di Tom Holland nel franchise è in pericolo, dopo il mancato accordo fra Sony e Disney. Esiste la possibilità che il personaggio venga incluso in film come Venom 2 con Tom Hardy e Morbius con Jared Leto.

Tom Holland più volte ha espresso la sua felicità di far parte della famiglia del Marvel Cinematic Universe, che ha spesso definito un vero e proprio nucleo affettivo.

"Ricordo solo di aver fatto le audizioni e di aver conosciuto già lì la troupe, mi piace presentarmi a tutti. Quando sono tornato per le riprese mi sembrava già di stare in una famiglia" ha spiegato il giovane attore.

Stanno uscendo diversi materiali sul film, come il trailer a Night Monkey e una nuova clip per l'edizione Blu-Ray.