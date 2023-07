Tom & Jerry, il cartone della vostra infanzia diventa asiatico! La prima foto del reboot

Tom & Jerry è uno dei franchise d'animazione più longevi e amati nel mondo e una versione creata per il continente asiatico è in lavorazione e prossimo ad essere lanciato per il mercato del sud-est asiatico. Tra poche settimane verrà pubblicato l'episodio pilota di una serie di cortometraggi presto disponibili.

Tom e Jerry sono come due fratelli, nonostante si rincorrano in ogni episodio.

I celebri inseguimenti del gatto e del topo si sposteranno tra le strade, gli edifici e i paesaggi urbani di Singapore. I corti verranno prodotti localmente in Asia grazie al supporto di Warner Bros. Animation e verranno trasmessi su Cartoon Network nella zona asiatica del Pacifico e HBO Go, la piattaforma di streaming provvisoria di Warner Bros. Discovery nel sud-est asiatico, Taiwan e Hong Kong entro la fine dell'anno, prima avviare il lancio internazionale. Su Everyeye trovate la recensione di Tom and Jerry, film uscito nel 2021 e doppiato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.



"Questa serie riporta la musica iconica e lo stile di animazione classico dell'era Hanna-Barbera degli anni '50 ma con un tocco moderno di Singapore. Con punti di riferimento, fondali e atmosfera distintivi, la città-stato asiatica è il luogo ideale per creare un'aggiunta umoristica al canone Tom e Jerry. Lavorando con talenti creativi nostrani a Singapore e in tutta l'Asia, questo progetto fa crescere l'amatissimo franchise nella regione e oltre" ha dichiarato Christopher Ho, responsabile della sezione Kids per Warner Bros. Discovery nel sud-est asiatico.



Tom & Jerry è uno dei principali franchise di Warner Bros. Discovery, con una portata globale di 50 milioni di follower e quasi 30 miliardi di minuti guardati sul canale YouTube di Warner Bros. Kids. Più di 500 episodi e 15 film sono stati prodotti in 83 anni con ben sette Oscar conquistati.