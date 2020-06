Tom Payne: 5 curiosità che non conoscevate sul Jesus di The Walking Dead

I fan di The Walking Dead conoscono Tom Payne piuttosto bene: l'attore è stato il volto di Jesus per ben 4 anni tra il 2016 e il 2019, debuttando come personaggio ricorrente e acquisendo via via sempre più importanza nello show basato sul fumetto di Robert Kirkman.

Non tutti, però, conoscono bene il Tom Payne esterno a The Walking Dead: vediamo insieme, dunque, cosa c'è d'interessante da scoprire sull'attore il cui nome figura nella folta lista di vittime dell'estenuante guerra contro i Sussurratori.

Per quanto riguarda la vita privata, ad esempio, il nostro è felicemente fidanzato dal 2013 con la cantante svedese Jennifer Akerman, con cui pare sia pronto a convolare a nozze. Al di fuori del set (ma anche davanti alla telecamera, come dimostrano le abilità di Jesus) Payne è inoltre un appassionato di arti marziali, apprese proprio per dar volto al suo personaggio in The Walking Dead.

Sempre a proposito dello show AMC, inoltre, Payne ha spesso mostrato frustrazione per una certa mancanza di approfondimento del suo Jesus, secondo lui ricolmo di un potenziale non sfruttato fino in fondo; quando si trattò di tagliarsi i capelli una volta uscito dal cast della serie pare invece che il povero Tom sia addirittura scoppiato in lacrime: comprensibile, dopo averli lasciati crescere per più di un anno appositamente per il suo personaggio.

In ultimo vi segnaliamo un grande ruolo mancato: Payne era infatti uno dei candidati ad interpretare Hannibal in Hannibal Lecter - Le Origini del Male. Eravate a conoscenza di questi dettagli della vita e della carriera di Tom Payne? Fateci sapere nei commenti cosa pensate di lui e del suo Jesus!

Tornando alla serie, intanto, cerchiamo di capire cosa riserverà in futuro The Walking Dead a Maggie e Negan; una star dello show, invece, ha parlato di ciò che sarebbe potuto accadere a due protagonisti di The Walking Dead.