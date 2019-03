Tom Payne sostituisce Finn Jones nel nuovo serial Prodigal Son

C'è un cambiamento in corsa nel nuovo serial televisivo della FOX titolato Prodigal Son. Come conferma il sito TV Line, l'attore Finn Jones (Iron Fist), scelto come protagonista di Prodigal Son la settimana scorsa, sarà sostituito in corsa per le riprese del pilot.

TVLine spiega che ad interpretare il protagonista della serie sarà Tom Payne, visto in The Walking Dead. Stando al sito, la decisione di fare un recasting del protagonista è stata per motivi creativi ed è avvenuta in seguito alla lettura del copione.

Prodigal Son è incentrato su di un criminologo chiamato Malcolm Bright che sa come i serial killer pensano per via di suo padre, anche lui un noto assassino chiamato 'The Surgeon'. Descritta come una commedia dark, la serie vede Bright aiutare la polizia a risolvere i casi e acciuffare gli assassini mentre avrà a che fare con una madre manipolatrice, una sorella fastidiosamente normale, un padre omicida che fa di tutto per legare con suo figlio e le sue nevrosi in continua evoluzione.



Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau e Frank Harts saranno nel cast del pilot della FOX con Michael Sheen nei panni del padre del protagonista.

Chris Fedak (Chuck) e Sam Sklaver (Deception) hanno scritto il pilot e saranno produttori esecutivi.