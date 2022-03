Tom Swift, quando debutterà lo spin-off di Nancy Drew? Ecco la prima foto

Scopriamo insieme qualcosa in più sullo spin-off di Nancy Drew dedicato al personaggio di Tom Swift, e quando lo show debutterà sull'emittente americana The CW.

La serie tv di Tom Swift era stata annunciata già dall'ottobre 2020, e poi ordinato la scorsa estate da The CW, ma sarà solo questa primavera, più precisamente martedì 31 maggio, subito dopo Superman & Lois, che farà finalmente il suo debutto in tv.

"Un inventore eccezionalmente brillante con risorse inimmaginabili e fondi illimitati, l'affascinante Tom Swift (Tian Richards) è un uomo che può tenere il mondo nel palmo della sua mano. Molti ucciderebbero per essere come lui (o con lui)" si legge infatti nella sinossi ufficiale dello spin-off di Nancy Drew "Ma il suo mondo subirà uno scossone dopo la scioccante scomparsa del padre, che porterà Tom a intraprendere un'avventura mozzafiato piena di misteriosi complotti e inspiegabili fenomeni. In questa travolgente missione per scoprire la verità, Tom si ritroverà a lottare per essere sempre un passo avanti a una società segreta sulla scia degli Illuminati che è intenzionata a fermarlo".

Nel corso della serie vedremo poi anche la cerchia di amici di Tom, dalla migliore amica Zenzi (l'attrice di Riverdale Ashleigh Murray) che "fa sì che rimanga sempre coi piedi per terra" alla sua guardia del corpo Isaac ( Marquise Vilsón), la cui "fiera lealtà verso la famiglia che ha scelto di proteggere verrà a scontrarsi con i sentimenti sempre più forti che sembra provare nei confronti di Tom"; e poi, ovviamente, l'intelligenza artificiale Barclay (con la voce di LeVar Burton), una costante nella vita di Tom.

Non mancheranno poi i conflitti familiari (specialmente con la madre Lorraine interpretata da April Parker Jones) e nuovi, misteriosi incontri come il pericoloso Rowan (Albert Mwangi) con il quale si troverà ad avere un'innegabile chimica.

Misteri, romanticismo, amicizia sono dunque i temi portanti di Tom Swift, di cui potete vedere anche una prima immagine nella gallery in calce alla notizia, e che arriverà tra un paio di mesi in tv.