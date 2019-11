Tom Welling comparirà solo in una scena di Crisi sulle Terre Infinite

Continuano ad arrivare diverse anticipazioni sull'imminente crossover della DC e dell'ArrowVerse, intitolato Crisi sulle Terre Infinite, destinato a cambiare diversi aspetti del franchise rispetto a come lo conosciamo ora; aprirà il varco al finale definitivo di Arrow e introdurrà diversi show e universi cinematografici che mancano da anni.

Tra gli attesi ritorni, uno dei più chiacchierati è quello di Tom Welling, che riprenderà il ruolo di Clark Kent interpretato in Smallville.

Tuttavia i nuovi dettagli emersi rivelano che la sua apparizione nelle vesti di Superman non sarà così rilevante.

Un fan è riuscito ad avvicinare l'attore ad una recente convention, e ha svelato che Welling gli ha confermato come abbia girato soltanto un giorno sul set di Crisi sulle Terre Infinite, e che la sua apparizione durerà lo spazio di una scena.



Non ci sarà quindi un grande impatto della star di Smallville nel crossover, a meno che sia Welling che i produttori dell'ArrowVerse non stiano nascondendo qualcosa agli appassionati.

Non si tratta comunque di una notizia troppo sorprendente visto che il crossover ospiterà i supereroi principali degli show dell'ArrowVerse ed è plausibile che siano loro a tirare le redini della narrazione all'interno di Crisi sulle Terre Infinite.

Il crossover partirà il prossimo 8 dicembre con Supergirl, passando poi a Batwoman e The Flash. Gli altri episodi verranno poi trasmessi da metà gennaio.

In Crisi sulle Terre Infinite ci sarà poi anche un personaggio di Legends of Tomorrow, con Kevin Smith che condurrà un aftershow sull'ArrowVerse.