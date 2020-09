Tom Welling: che fine ha fatto il giovane Clark Kent di Smallville?

Una delle serie fenomeno dei primi anni 2000, Smallville ha stupito tutti con una reunion per beneficienza negli scorsi mesi, facendo sognare i fan di un possibile ritorno della serie. Tom Welling, attore interprete di Clark Kent nello show, è una delle icone del periodo tra il 2001 e il 2011. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

L'attore classe 1977, poco prima della ribalta con la serie Smallville era comparso in alcuni episodi della serie Giudice Amy, dove ha recitato in sei episodi. La fama, tuttavia, giunge con l'uscita dello show sulle avventure che hanno portato il giovane Kal-El a diventare l'Uomo d'acciaio, permettendogli di rimanere sulla cresta dell'onda per ben undici anni, dal 2001 al 2011.

Contemporaneamente alla serie TV DC che gli è valsa la vittoria di un Teen's Choice Award, Welling partecipa a diverse pellicole, tra cui i due film di Una scatenata dozzina e il thriller/horror The Fog - Nebbia assassina. Dopo la fine di Smallville, la carriera dell'attore è proseguita, prendendo parte ai film Parkland, Draft Day e La scelta - The Choice, film nominato ai Golden Trailer.

Ma è nel mondo della televisione che Welling trova la sua dimensione ideale, e continua a riscuotere successo, come testimonia l'importante ruolo ottenuto nella popolare serie TV Lucifer: nonostante faccia parte dell'universo DC, in questa iterazione del fumetto non interpreta Clark Kent, bensì Marcus Pierce, che si scoprirà essere nientemeno che Caino.

Tuttavia, successivamente è arrivato il ritorno nei panni di Clark: infatti Tom Welling ha interpretato il giovane Superman nel crossover di The CW Crisi sulle Terre Infinite, anche se per poco tempo. Ma, visto che la sua esistenza è quindi confermata nell'Arrowverse, chissà che non possa prima o poi apparire di nuovo.

L'ultimo progetto che l'ha visto protagonista è stata la serie TV Professionals, remake del film Soldiers of Fortune, uscita negli Stati Uniti il mese di agosto 2020, e nella quale Tom Welling recita nei panni di uno dei protagonisti, Vincent Corbo. In Italia la serie è ancora inedita.

Conoscevate i nuovi progetti che hanno visto protagonista Tom Welling? Lo vorreste in futuro vedere vestire di nuovo i panni di Clark Kent? Fatecelo sapere nello spazio commenti!