Tom Welling indossa un nuovo costume da Superman in una fan art

I prossimi mesi saranno il più importante banco di prova per gli showrunner della CW: il crossover Crisi sulle Terre Infinite sta per arrivare e gli eroi DC si stanno schierando episodio dopo episodio, pronti a combattere. Il debutto di Tom Welling è imminente e per l'occasione viene omaggiato con una fan art e un nuovo costume da Superman.

A risaltare immediatamente nell'immagine, che potete trovare di seguito, è il nuovo look, decisamente più adulto: l'Uomo del Domani non indossa alcun mantello ed il costume è interamente nero. Probabilmente la scelta è dettata dall'età di Clark Kent, ormai non più giovanissimo, che diventa maturo non solo nel carattere, ma anche nel modo di vestire. Chissà se l'autore della fan art non abbia voluto allontanarsi dal classico costume rosso e blu ora indossato da Superboy/ Conner Kent, che insieme a Krypto ha appena fatto la sua prima apparizione nello show Titans.

Welling è divenuto famoso come Clark Kent nella serie Smallville (2001 - 2011) e più volte aveva dichiarato che non sarebbe apparso nell'Arrowverse, la recente notizia della sua partecipazione ha quindi riscosso enorme entusiasmo tra i fan, che non vedono l'ora di rivederlo nelle vesti di un più maturo Superman. Altre note star del cinema si sono aggiunte al cast CW, che sembra espandersi sempre di più: qui una foto di gruppo dal set mostra due nuovi personaggi dell'Arrowverse e persino i Titans potrebbero apparire in Crisi sulle Terre Infinite.

Il crossover andrà in onda a dicembre con i primi tre episodi e si concluderà a gennaio con gli ultimi due. A combattere ci saranno proprio tutti: da Oliver Queen/ Arrow, che quest'anno vedremo impegnato nell'ultima stagione della serie, a Barry Allen/ Flash. Scenderanno in campo anche Kara Zor-El/ Supergirl; i protagonisti di Legends Of Tomorrow e anche Kate Kane/ Batwoman.