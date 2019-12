Tom Welling è con Kevin Conroy nel trailer di Crisi sulle Terre Infinite

Il crossover di Crisi sulle Terre Infinite è sempre più vicino, e come aveva preannunciato Marc Guggenheim anche per il trailer era questione di poco. Da questo pomeriggio infatti il trailer dell'attesissimo evento è disponibile, in attesa del primo episodio, previsto domenica 8 dicembre con Supergirl.

Nel video, della durata di circa un minuto e quaranta, vediamo i vari supereroi radunarsi per affrontare insieme la temibile minaccia costituita dall'Anti-Monitor. Sono presenti, tra i vari personaggi, diverse versioni di Clark Kent / Superman, tra cui quella di Tom Welling (Smalling), protagonista di un cameo nel crossover come Kevin Conroy, leggendario doppiatore di Batman nelle serie animate. Si vedono in azione inoltre, tra gli altri, Stephen Amell (Arrow), Ruby Rose (Batwoman) e Melissa Benoist (Supergirl).

Dopo Supergirl, Crisi sulle Terre Infinite proseguirà con gli episodi Batwoman e The Flash, per poi tornare a gennaio con le ultime due puntate, quella di Arrow e quella di Legends of Tomorrow.

Come sarà strutturato l'evento? All'inizio dell'estate Marc Guggenheim, produttore di Arrow e Legends, aveva dichiarato a Comicbook: "Fondamentalmente, inizieremo come inizia il fumetto Crisi sulle Terre Infinite, cioè con la distruzione di vari universi paralleli. E l'obiettivo è per noi di adattare i momenti chiave del fumetto, tutti quei momenti fondamentali. Noi diciamo: Faremo la nostra versione di questo, faremo la nostra versione di quello eccetera. Il nostro obiettivo è, diciamo, se abbiamo un elenco di cento cose interessanti che vogliamo fare, di farne magari cinquanta, ma devono essere cinquanta cose interessanti... deve essere speciale, è il Sacro Graal delle storie a fumetti DC, secondo me, e non possiamo rovinare tutto."

Guarda il logo ufficiale di Crisi sulle Terre Infinite, in cui è presente anche Stephen Amell.