Tom Welling e Michael Rosenbaum vorrebbero un revival animato per Smallville

Durante il panel tenuto per Smallville in occasione dell’evento Awesome Con, Tom Welling e Michael Rosenbaum, lo scorso weekend, hanno risposto a un fan che chiedeva a gran voce informazioni su un potenziale ritorno di Smallville, lo show trasmesso su The WB (oggi The CW) tra il 2001 ed il 2010.

Incalzato sulla possibilità che la serie possa tornare sotto forma di live-action o comunque in versione animata, Tom Welling, storico interprete del giovane Clark Kent/Kal-El, ha detto: “Una serie d’animazione potrebbe essere divertente”. Pochi istanti dopo, il collega Rosenbaum, interprete di Lex Luthor, ha subito rincarato la dose, rivelando di aver già proposto l’idea ad Alfred Gough, uno dei due creatori del celebre serial: ”Ho detto ad Al che dovremmo fare una serie d’animazione su Smallville. Sarebbe pazzesco! Voglio dire, ‘Smallville: The Animated Series’, con tutte le voci storiche? E non avrei nemmeno dovuto radermi la testa! Dobbiamo farlo. Riuscite a immaginarci davanti ai microfoni?”.

È alquanto innegabile che Smallville: The Animated Series suoni abbastanza bene, e nessuno dei due attori, qualora l’idea diventasse qualcosa di più, sarebbe costretto a somigliare fisicamente, di nuovo, al personaggio interpretato. Rosenbaum ha infatti affermato che radersi continuamente la testa, per ben otto stagioni, è stato abbastanza fastidioso. Come dargli torto?



Dal momento che non vi è alcuno show di Superman attualmente in corso (se escludiamo Supergirl di The CW), una serie animata di Smallville sarebbe un modo ideale per DC Entertainment di colmare quel vuoto e offrire alla nuova generazione la possibilità di scoprire uno show che ha avuto un importante impatto sulla televisione moderna dei supereroi.

Già nel 2016, inoltre, l’attore Justin Hartley, storico interprete del miliardario Oliver Queen/Green Arrow, rivelò che sarebbe stato alquanto interessato ad un revival di Smallville. Considerando tuttavia che “This Is Us” sta attualmente occupando gran parte del suo tempo, un revival live-action potrebbe essere fuori dalla sua portata, per ora. Un revival animato, invece, darebbe ad ogni volto storico del cast la possibilità di registrare le proprie battute in tempi diversi, senza che l’intero cast debba essere riunito in un unico luogo e nello stesso momento.

È abbastanza improbabile che Smallville: The Animated Series veda la luce, ma voi come reagireste qualora accadesse?